علي كوراني.. جاسوس زرعه حزب الله في مانهاتن الأميركية

2019/06/16 | 05:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل مجتمع الاستخبارات الأميركي على مراجعة تقييمه لمستوى تهديد حزب الله وجواسيسه في الداخل الأميركي، على خلفية ما كشفته تحقيقات مكتب التحقيقات

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