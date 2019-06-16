2019/06/16 | 05:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كن وسطاً بين الاقتراب والابتعاد

لا بعيداً تُنسى ..

ولا قريباً يُكتفى منك ..

لا ثقيلاً يُستغنى عنك ..

ولا خفيفاً يُستهان بك ..

ابقَ متزناً معتدلاً ..

ولا تكن

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