بعد ضغوط أميركية.. جنرال إلكتريك تتجه للفوز بعقود للكهرباء بالعراق

2019/06/16 | 05:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر مطلعة إن شركة جنرال إلكتريك الأميركية تتجه للفوز بحصة كبيرة من عقود بمليارات الدولارات لإعادة بناء شبكة الكهرباء بالعراق، وهو

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