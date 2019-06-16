البرلمان يناقش أزمة السكن: عجز المنازل يتفاقم

2019/06/16 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميأنهى مجلس النواب، أمس السبت، قراءة سبعة مشروعات قوانين وناقش تقريراً عن معالجة أزمة السكن، فيما أعلن أن جدول اعمال الجلسات المقبلة سيتضمن التصويت على استكمال الكابينة الوزارية وانهاء العمل بالوكالة والدرجات الخاصة لغاية نهاية الفصل التشريعي.وبحسب بيان الدائرة الاعلامية للمجلس، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه «في مستهل الجلسة، تلت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي تقريراً عن ‏معالجة أزمة السكن ‏أشارت فيه الى عقد اجتماعات مكثفة ومناقشات مستفيضة ومخاطبة ‏عدد من الوزارات المعنية والهيئات ‏بخصوص تزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات المتعلقة ‏بأزمة السكن وتحديد العشوائيات واعدادها ومناطق ‏وجودها».‏وأوضحت اللجنة في تقريرها أن «نسبة النمو السكاني بلغت 2.8% سنوياً وبمعدل 120_150 ‏الف وحدة سكنية ‏سنوياً»، مشيرة الى حاجة العراق الى 2.5 مليون وحدة سكنية لنهاية عام ‏‏2016 نتيجة النمو السكاني دون ‏الظروف الاستثنائية الاخرى، منوهة الى تفاقم العشوائيات ‏وزيادة التجمعات العشوائية التي بلغت {3687} تجمع ‏سكاني وعدد المساكن العشوائية ‏‏{521947} مسكن وبنسبة 16.5% من مجموع عدد المساكن في العراق، وبلغ ‏عدد السكان ‏في هذه العشوائيات {3292606} نسمة لغاية عام 2017، فيما جاءت محافظة بغداد في ‏المرتبة ‏الاولى من حيث التجمعات العشوائية التي بلغت {1022} تجمع وبنسبة 27.7 %.‏وقدمت اللجنة في تقريرها استنتاجات من بينها ان انجاز السياسة الوطنية التي اقرت في عام ‏‏2010 لم تتجاوز ‏سوى {5%} مع غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية ‏ومشكلة الاراضي التي تواجه قطاع ‏الاسكان وعدم وجود قاعدة بيانات وحدات دليل ‏الاراضي بالإضافة الى عدم توفر الاراضي المطلوبة للسكن في ‏المناطق الحضرية ووجود ‏تجاوزات على الاراضي الخاضعة لهيئة نزاعات الملكية ولم يتم حسمها.‏وعرضت اللجنة في تقريرها توصيات ابرزها ضرورة إيجاد جهة قطاعية تنفيذية عليا ‏تتولى إدارة حل مشكلة ‏السكن وتمتلك صلاحية نقل ملكية الاراضي المملوكة لأي من ‏مؤسسات الدولة لأغراض المجمعات السكنية ‏واعطاء الاولوية لحزمة التشريعات المتعلقة ‏بحل الازمة والاسراع بإنجاز التعداد العام للسكان و‏المسوحات وإكمال قواعد البيانات ‏ودليل الاراضي، فضلا عن رصد التخصيصات المالية المطلوبة لإكمال البنى ‏التحتية ‏للمناطق المراد استثمارها وإيجاد مصادر تمويل دائمة واصدار تشريعات اللازمة ‏للمطورين، وتخصيص ‏مبلغ {500 مليار} دينار لصندوق الاسكان ضمن موازنة 2020.‏كما تضمنت التوصيات اهمية قيام مجلس الوزراء بمراجعة قرار رقم 70 لسنة 2019 وبحث ‏السبل الكفيلة بتنفيذه ‏وضرورة تبني الحكومة لأسلوب تجهيز المواطنين بالمواد الانشائية ‏وبأسعار مدعومة والزام الحكومة بتفعيل ‏قوانين مؤسستي الشهداء والسجناء وضحايا ‏العمليات الارهابية بتوزيع قطع الاراضي المخدومة او وحدات ‏سكنية بالإضافة الى النظر ‏بتشكيل محاكم نوعية لاسترداد القروض تعالج قضايا الحجز واعادة التملك واعادة ‏بيع ‏الضمانات او الاعتماد على قانون تحصيل الديون الحكومية والاشارة اليه صراحة في ‏شروط العقد.‏بدوره، وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وعقد اجتماعات مشتركة ‏بين ‏اللجنة المعنية واللجان المتعددة الاختصاصات.‏وركزت مداخلات النواب على اهمية تشجيع الحكومة للسكن العمودي وعدم التجاوز على الحزام الاخضر للمدن ووضع الية جديدة لشمول كل المواطنين بالحصول على اراضي سكنية ودعم مواد البناء وتشجيع الاستثمار بهذا المجال فضلا عن اهمية وضع سقف زمني لتطبيق توصيات اللجنة.وأنصبت المداخلات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بشير حداد نائب رئيس المجلس، على اهمية معالجة العشوائيات وتوفير سكن لائق لكل مواطن وان تقوم وزارة البلديات بالتعاقد مع شركات اجنبية لبناء شقق سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص، والمطالبة بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بنزاعات الملكية العقارية أو تعديل قانون الدعاوي الملكية، والاقتراح بالتوجه نحو صندوق الاسكان لسهولة تنفيذ اجراءاته القانونية من قبل المواطنين اضافة الى الزام شركات التراخيص النفطية بالمساهمة في انشاء المجمعات.ونوه ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي الى ان حل مسالة السكن قضية جوهرية ضمن منهاج الحكومة، داعيا مجلس النواب الى الاسراع بالتصويت على مشروع قانون معالجة التجاوزات المرسل من قبل الحكومة، منوها الى ان الحكومة عاكفة على انشاء مدينة السياب في محافظة البصرة من خلال توفير الاف القطع السكنية المخدومة في تجربة سيتم تعميمها على محافظات اخرى.من جانبه، شدد بشير حداد على ضرورة متابعة موضوع ازمة السكن من قبل اللجان النيابية المعنية الى حين ايجاد حلول لحقوق المواطنين في العيش الكريم، منوها الى عرض مشروع قانون العشوائيات على جدول اعمال الجلسات المقبلة، داعيا الحكومة الى تفعيل برنامج سياسة الاسكان الوطنية.وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على اخذ جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة بنظر الاعتبار ومتابعة حل ازمة السكن مع الجهات الحكومية، مشيرة الى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في حل الازمة.وفي شأن اخر، لفت الحلبوسي الى ان مجلس النواب بانتظار ارسال الحكومة لأسماء المرشحين لشغل المناصب المتبقية في الكابينة الحكومية قبل انتهاء الفصل التشريعي.وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي 1992 والذي يهدف الى تعزيز التعاون الدولي لمنع وتقليل تلوث المياه العابرة للحدود والسيطرة عليه وترشيد استخدامها.وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2000 من أجل تعزيز التعاون في مجال ضبط وادارة المياه الصابورة والرواسب في السفن ومنع نقل العضويات المائية الضارة والكائنات المسببة للأمراض.وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للإنقاذ ‏لسنة 1989 من أجل تشجيع الصناعات ‏البحرية وحماية البيئة في العراق.‏وأكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم {22} لسنة 2011 لغرض دعم المؤسسات التعليمية الاهلية المجازة واعفاءها من الرسوم الكمركية لتأمين احتياجاتها من المستلزمات التربوية.وجرى خلال الجلسة أنهاء القراءة الاولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال والذي يهدف الى توفير المبالغ اللازمة لبناء المدارس ورياض الاطفال.كما أتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم {76} لسنة 2012 لغرض اعفاء الكميات الصغيرة من الارساليات الزراعية ونماذج البذور ذات الجودة والانتاج العالي من اجازة الاستيراد وشمول الموظفين المساندين بأجور الفحص.وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة التصنيع الحربي والذي يهدف الى تحقيق الامن الوطني والاستفادة من الخبرات الوطنية وتأمين العمل الحربي للوزارات الامنية الوطنية.من جهة أخرى، ناقش المجلس صيغة قرار بانهاء عمل مجلس مفوضين هيأة الاعلام والاتصالات والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار.وبينت اللجنة في تقريرها أن هيئة الاعلام والاتصالات ما زالت تدار وفق قانون سلطة الائتلاف المؤقتة مع مرور مدة زمنية على تعيين أعضاء المفوضين بمجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات، لافتة الى ضرورة انهاء اعمالهم وفقا لصلاحيات مجلس النواب ضمن حرصه على غلق ملف ادارة مفاصل الدولة بالوكالة.

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