3 آيات تنجيك من المعصية

2019/06/16 | 05:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلما هممت بفعل معصية تذكر ثلاث آيات:

"ألم يعلم بأن الله يرى"

"ولمن خاف مقام ربه جَنَّتَان"

"ومن يتق الله يجعل له مخرجا"..

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