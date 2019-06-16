بالصورة.. مول يحترق في كربلاء والدفاع المدني يتحرك

2019/06/16 | 06:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الدفاع المدني السبت، عن اندلاع حريق كبير في مول تجاري بمحافظة كربلاء، مبينة انه تم اخماده في الحال....

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