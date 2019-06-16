السعودية تحثّ على تحرّك عاجل لحماية الملاحة

2019/06/16 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية تحثّ على تحرّك عاجل لحماية الملاحةالرياض - دعت السعودية، إلى استجابة “سريعة وحاسمة” إلى تهديد إمدادات الطاقة العالمية بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط مؤخرا.يأتي هذا كردّ على تواصل النقاش بشأن هجمات يشتبه في أنها إيرانية على إمدادات النفط دون البحث عن حلول عملية من الجهات المعنية بحماية أمن الملاحة في منطقة يمرّ منها خمس النفط العالمي.وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بحسب ما نقلت وزارته إنه “لا بد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسة”.وكان الفالح يتحدث في الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين في اليابان.وتعرّضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية، لهجمات لم يحدّد مصدرها فيما كانتا تبحران قرب المضيق وهو ممر استراتيجي يعبره يوميا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا.وفي أبوظبي، نقل عن وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قوله في مؤتمر صحافي في العاصمة البلغارية صوفيا “على المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة”.ودعا إلى “أن نعمل سويا لنزع هذا الاحتقان ولتجنيب المنطقة التصعيد وإعطاء فرصة لصوت الحكمة”، آملا في “أن نرى إطارا أوسع للتعاون مع إيران”.كما رأى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني أن “الهجوم عمل إرهابي يستدعي أن يسارع المجتمع الدولي برد صارم وحاسم ورادع لحماية خطوط الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم”.وتابع الزياني في بيان “ينبغي على الأمم المتحدة بأن تعمل على محاسبة وردع كل من يسعى إلى التعطيل أوالإضرار بحركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة”.

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