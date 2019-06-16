2019/06/16 | 06:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الجمعية الأوربية لتعارف الأديان المشاركين في مؤتمر السلام الدولي الأول أمس السبت، بتدويل جريمة سبايكر واعتبارها تطهيرا عرقيا.

وجاء في نص البيان الختامي لمؤتمر السلام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلين.. مطالبات بتدويل جريمة سبايكر واحتسابها تطهيرا عرقيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلين.. مطالبات بتدويل جريمة سبايكر واحتسابها تطهيرا عرقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).