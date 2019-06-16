وزير خارجية مصر يتحدث لـ

2019/06/16 | 06:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي، اليوم الأحد، أن العراق لعب دورا محوريا في مكافحة الارهاب نيابة عن العالم، مشيرا إلى أن

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