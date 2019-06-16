2019/06/16 | 07:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظر أي نشاط فني للفنانة الكويتية منى شداد في السعودية بسبب قطر!علقت الهيئة العامة للترفيه السعودية أي نشاط فني للفنانة الكويتية منى شداد في المملكة بسبب قطر.وأعلن ذلك عبد الله مخارش المشرف على الفعاليات الفنية في هيئة الثقافة بالمملكة، مؤكدا منعها من أي ظهور في القنوات والإذاعات السعودية، قائلا: "وطني خط أحمر".ويأتي هذا القرار بعد ظهور الفنانة الكويتية في مقطع فيديو وهي تكيل المديح لقطر ونظامها "الإرهابي الداعم للدمار في كل الدول العربية" على حد قول مخارش.وأضاف مخارش: "كفاية استهتار فينا، فتحنا لكم قنواتنا ومنابرنا وبيوتنا، لا تستغلوا طيبتنا وكرمنا، نحن لا نمن على أحد، لكن وقت الجد إحنا شعب قوي ولن نسكت على من يسيء لولاة أمرنا وبلادنا".

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