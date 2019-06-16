2019/06/16 | 07:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يارا تكشف موعد طرحها لأغنيتها الجديدة "شو بدّو"أعلنت الفنانة اللبنانية يارا عن موعد طرحها لأغنيتها الجديدة "شو بدّو"، وذلك عبر مشاركة متابعيها صورة لها من فيديو كليب الأغنية على صفحاتها بالمواقع الاجتماعية، وتظهر النجمة في الكليب كسائقة تاكسي.

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