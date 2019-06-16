واشنطن وراء أزمات الخلجان.. من كوبا إلى فيتنام وعمان

2019/06/16 | 08:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت قضية الهجوم على الناقلات النفطية في خليج عمان إلى الواجهة قضية أزمات سابقة اتهمت فيها الولايات المتحدة دولا بعينها بتدبيرها، قبل أن يتبين ضلوع

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