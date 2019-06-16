“صادقون” تكشف عن ظهور “بيعة ثانية لداعش” وتتهم تركيا بالسعي لحل الحشد

2019/06/16 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت كتلة صادقون النيابية، عن ظهور “بيعة ثانية” لتنظيم “ داعش” الإجرامي في بعض المناطق، وفيما أفصحت عن اتصالات بين السفارة الأميركية وقيادات “داعشية”، اتهمت تركيا بالسعي لحل الحشد الشعبي.وقال النائب عن الكتلة في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “تركيا تدعم محاولات حل الحشد الشعبي من اجل افراغ الساحة”، محذرا من أن “ […]

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