هازارد: عشقت كرة القدم بسبب زيدان

2019/06/16 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف إيدين هازارد، بعد إتمام انتقاله رسميًا من تشيلسي إلى ريال مدريد، عن أول ذكرياته مع النادي الملكي، والتي كانت تسديدة زين الدين زيدان المدهشة،

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