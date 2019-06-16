عباس عطية: تلقيت عدة عروض.. وجميعها مؤجلة لنهاية الموسم

2019/06/16 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر مدرب الكهرباء،عباس عطية، عناوين الصحافة المحلية، بعد وصوله لنهائي كأس العراق، رغم أن الفريق عانى كثيرًا في بداية الموسم، وكان مهددًا بالهبوط من الدوري

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