مجلس نينوى: داعش له اليد الطولى بحرق 80 الف دونم مزروعة بالحنطة والشعير

2019/06/16 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مجلس محافظة نينوى، الاحد، عن حرق 80 الف دونم مزروعة بالحنطة والشعير في مختلف ارياف نينوى، مبيناً ان داعش الارهابي كانت له اليد الطولى في افتعال تلك الحرائق.وقال عضو مجلس المحافظة نور الدين قبلان في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الجهات الامنية مازالت تحقق في موضوع الحرائق للوقوف على مسبباتها الحقيقية ومعرفة الجهات […]

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