أطعمة قد تكون سامة.. تجنبها فورا

2019/06/16 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..على الرغم من وجود الكثير من الأطعمة الصحية، إلا أن هناك أجزاء في داخلها قد تكون سامة عند استخدامها، لذا يجب التعرف عليها وتجنبها فورا.وذكر موقع “ويب طب” أن هناك الكثير من الأطعمة التي تتواجد من حولنا، بعضها مفيد والآخر ضار، فما هي تلك الأطعمة التي قد تكون سامة؟ بذور الكرز والمقصود […]

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