صحيفة بريطانية: اميركا صرفت ترليون دولار في العراق ثم سلمته الى ايران

2019/06/16 | 08:44

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بغداد اليوم - متابعة

قالت صحيفة بريطانية ، الاحد 16 حزيران 2019، ان محاولات الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتقويض نفوذ ...





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