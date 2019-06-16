2019/06/16 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى حكمنا الدولي بكرة السلة، احمد علي دعوة للمشاركة في إدارة مباريات ضمن بطولة كأس العالم لفئة الشباب تحت 19 عاما التي ستقام في اليونان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفارة العراقي احمد علي حاضرة ببطولتي كأس العالم للشباب والمتقدمين بالسلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صفارة العراقي احمد علي حاضرة ببطولتي كأس العالم للشباب والمتقدمين بالسلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).