تقارير تتهم الحشيش بانه سبب رئيسي للانتحار لدى الشباب

2019/06/16 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقا لتقارير نشرتها صحيفة دي مورغن البلجيكية يحذر علماء الأحياء الذين يدرسون أسباب وعلاج الأدمان على الحشيش(القنب الهندي او ماريخوانا) بانه يدفع الى الانتحار وثمة تدخلات لمنع ذلك.

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