2019/06/16 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت قناة المسيرة التلفزيونية الناطقة بلسان حركة الحوثي في اليمن إن الحركة شنت هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها في جنوب السعودية مضيفا أن المطارين خرجا من الخدمة.وقال التحالف الذي تقوده السعودية في بيان إنه اعترض وأسقط طائرة مسيرة للحوثيين استهدفت مدينة أبها بجنوب غرب السعودية.وقال المتحدث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحوثيون يهاجمون مطارين في السعودية بطائرات مسيرة وكالة خطوة برس.

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