أمريكا تسمح للعراق باستيراد الغاز الإيراني 3 شهور أخرى

2019/06/16 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس قال مصدران حكوميان إن الولايات المتحدة سمحت للعراق باستيراد الغاز الإيراني لتزويد محطات الكهرباء لمدة ثلاثة شهور أخرى ولكنها تصر على أن تبحث بغداد عن مصادر بديلة.وحصل العراق أكثر من مرة على تمديد للاستثناء الذي ناله أول مرة العام الماضي بعد أن أعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني

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