2019/06/16 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن وتلاوته بدورتها 27، أمس السبت 15 يونيو ، في مسجد “الملك المؤسس عبد الله بن الحسين” بالعاصمة الأردنية “عمّان”.افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن “الدكتور عبدالناصر ابو البصل” هذه الدورة من المسابقة، وقال: إن انعقاد المسابقة في دورتها السابعة والعشرين تركز على ترسيخ ثقافة القرآن الكريم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



انطلاق المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن وتلاوته بدورتها 27 النعيم نيوز.

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