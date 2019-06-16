2019/06/16 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

أعلن رئيس لجنة توطين رواتب منتسبي الحشد الشعبي علاء عزيز، الأحد، عن ابرام مديرية المالية في هيئة الحشد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد الشعبي: ابرمنا اتفاقا مع “كي كارد” لضمان سرية معلومات المنتسبين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي: ابرمنا اتفاقا مع “كي كارد” لضمان سرية معلومات المنتسبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).