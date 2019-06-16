الغانمي: واشنطن تضغط على بغداد للتعاقد مع شركات الكهرباء الاميركية

2019/06/16 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف البناء علي الغانمي، الاحد، أن واشنطن تواصل الضغط على العراق بين الحين والآخر من خلال اشراكه بملف العقوبات المفروضة على إيران بهدف التعاقد مع شركات الكهرباء الاميركية.وقال الغانمي في تصريح لـ /المعلومة/: “نستغرب من قيام اميركا بتحديد مدة للعراق بهدف استيراد الطاقة من ايران، في حين ان العراق تجاوز […]

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