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التحالف العربي: الدفاعات السعودية أسقطت طائرة حوثية مسيرة نحو أبها


التحالف العربي: الدفاعات السعودية أسقطت طائرة حوثية مسيرة نحو أبها
2019/06/16 | 08:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحوثيون أعلنوا قصف مطاري أبها وجازان

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