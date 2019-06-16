التحالف العربي: الدفاعات السعودية أسقطت طائرة حوثية مسيرة نحو أبها

2019/06/16 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحوثيون أعلنوا قصف مطاري أبها وجازان

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