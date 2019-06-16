2019/06/16 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قامت الكوادر الفنية في محافظة بغداد بتصليح جسر السلمان في المدائن الذي باتجاه مجمع بسمايا، بدون ان يكلف الدولة فلسا واحدا.

وقال عضو مجلس

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