بوجبا يعلن رغبته لمسؤولي مانشستر يونايتد

2019/06/16 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مازال الفرنسي بول بوجبا، مصممًا على الرحيل عن مانشستر يونايتد والانضمام لريال مدريد، في الوقت الذي يرفض فيه الفريق الإنجليزي رحيل نجمه الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"

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