2019/06/16 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر محلي في دهوك، أن فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا كبيرا اندلع في حقول الحنطة قرب مجمع شاريا في دهوك.واوضح المصدر،أن “النيران اندلعت ليلة امس السبت، في حقول الحنطة قرب مجمع شاريا التجاري وسط دهوك ،ما اضطر الى تنبيه سكان مخيم شاريا القريب من الموقع باخذ الحيطة والحذر خشية انتقال النيران”.واضاف ،أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيطرة على حريق اندلع في حقول الحنطة بدهوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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