2019/06/16 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرًا من خطر حدوث أمواج مد عالية ( تسونامي ) من جراء زلزال عنيف بلغت قوته 7,4 درجات على مقياس ريختر ضرب بالقرب من جزر كرمادك، الأرخبيل غير المأهول الواقع في شمال شرق نيوزيلندا.وبث الدفاع المدني النيوزيلندي هذا التحذير من التسونامي بعيد إعلان المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أن زلزالاً عنيفًا بقوة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال في نيوزلندا وبدرجة 7.4 وكالة الاستقلال.

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