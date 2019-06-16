2019/06/16 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بن سلمان يتراجع بعد ترامب: لا نريد حربا في المنطقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بن سلمان يتراجع بعد ترامب: لا نريد حربا في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).