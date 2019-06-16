بغداد تتسلم الحنطة من كوردستان

2019/06/16 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأت الحكومة الاتحادية، اليوم الاحد، بتسلم محصول الحنطة من فلاحي اربيل والسليمانية.

وقال المدير العام في وزارة التجارة بحكومة اقليم كوردستان نوزاد ادهم في تصريح انه "اعتباراً من يوم 9/6/2019، بدأت عملية تسلم محصول الحنطة من فلاحي اقليم كوردستان، حيث تم استلام الحنطة من حدود قضاء مخمور وفي 13/6/2019 بدأت عملية الاستلام في حدود دهوك، واعتبارا من اليوم الاحد 16/6/2019 ستبدأ عملية استلام الحنطة من فلاحي اربيل والسليمانية".

واضاف ان كمية الحنطة المستلمة من قبل الحكومة الاتحادية لهذا العام ستكون كالتالي: 100 الف طن من اربيل ، 112 الف طن من دهوك، 80 الف طن من السليمانية، 20 الف طن من حلبجة، و28 الف طن من كرميان، ويبلغ المجموع الكلي 340 الف طن.

وحول صرف مستحقات الفلاحين عن محصول الحنطة لهذا العام، قال نوزاد ادهم انه وفقا لقرار مجلس الوزراء الاتحادي يجب صرف مستحقات الفلاحين خلال اقل من اسبوعين.

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