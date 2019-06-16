2019/06/16 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف القوى العراقية، أنه انتخب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رئيساً له، وفلاح زيدان رئيساً للكتلة النيابية.وقال التحالف في بيان اطلع عليه النعيم نيوز أنه “تم انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رئيساً لتحالف القوى العراقية خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة بغداد، والذي شهد حضور أكثر من 40 نائباً في التحالف ، مضيفاً انه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف القوى ينتخب الحلبوسي رئيساً له وزيدان رئيساً للكتلة النيابية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى ينتخب الحلبوسي رئيساً له وزيدان رئيساً للكتلة النيابية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى ينتخب الحلبوسي رئيساً له وزيدان رئيساً للكتلة النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).