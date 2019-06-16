انفوغرافيك.. الحشد الشعبي صمام أمان للعراق

2019/06/16 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل الشعب العراقي بالذكرى الخامسة لفتوى المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني بوجوب الجهاد الكفائي وتشكيل الحشد الشعبي لقتال تنظيم "داعش" الار...

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