وزارة الإتصالات تختبر إنترنت أسرع بثمانية أضعاف الخدمة الحالية

2019/06/16 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الاتصالات بانها اجرت استبيانا ببعض مـنـاطـق بـغـداد لـلـوقـوف عـلـى جـودة البث التجريبي لخدمة الانترنت فيها والمطلق عبر الشبكة الضوئية، مؤكدة جودة الخدمة وقلة تكلفتها.وقــال مـديـر دائـــرة الـتـخـطـيـط والمـتـابـعـة في الـوزارة باسم الاسـدي بتصريح صحفي ان “وزارتـــه اجــرت استبيانا لـلـخـدمـات الـتـجـريـبـيـة الـتـي اتـيـحـت لبعض المــنــاطــق الـسـكـنـيـة بــبــغــداد لمــعــرفــة جــودة الـخـدمـات وتكلفتها عـبـر الـكـيـبـل

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