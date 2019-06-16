2019/06/16 | 09:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة العدل، الأحد، عن افتتاح دائرة الكتاب العدل في التاجي, وذلك لرفع مستوى تقديم الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
وقال مدير عام الدائرة حسين الطائي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “افتتاح هذه الدائرة يأتي ضمن خطة الوزارة بهدف رفع مستوى الاداء المؤسسي وتقليص الجهد والوقت للوصول الى
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وقال مدير عام الدائرة حسين الطائي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “افتتاح هذه الدائرة يأتي ضمن خطة الوزارة بهدف رفع مستوى الاداء المؤسسي وتقليص الجهد والوقت للوصول الى
هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح دائرة الكتاب العدل في التاجي وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح دائرة الكتاب العدل في التاجي ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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