2019/06/16 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة العدل، الأحد، عن افتتاح دائرة الكتاب العدل في التاجي, وذلك لرفع مستوى تقديم الخدمات ‏العدلية المقدمة للمواطنين.وقال مدير عام الدائرة حسين الطائي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “افتتاح هذه ‏الدائرة يأتي ضمن خطة الوزارة بهدف رفع مستوى الاداء ‏المؤسسي وتقليص الجهد والوقت للوصول الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح دائرة الكتاب العدل في التاجي ‏ وكالة خطوة برس.

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