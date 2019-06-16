2019/06/16 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال الادعاء السوداني إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة الأسبوع المقبل بتهم متعلقة بالفساد والضلوع في قتل المتظاهرين.وقال المدعي العام الوليد سيد أحمد محمود إنه تم فتح قضايا جنائية متعلقة بالفساد ضد 41 من المسؤولين السابقين.وقتل عشرات المتظاهرين في وقت سابق من الشهر الحالي أثناء فض قوات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحالة البشير للمحاكمة الأسبوع المقبل وكالة خطوة برس.

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