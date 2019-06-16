2019/06/16 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أولى مفاجآت بطولة كوبا أميركا 2019، سقطت الأرجنتين أمام كولومبيا بنتيجة 2-0، الأحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أرينا فونتي نوفا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.وجاء هدفا كولومبيا عن طريق البديلين روجير مارتينيز ودوفان زاباتا في الدقيقتين 71 و86، ليحصد رفاق خاميس رودريغيز 3 نقاط وضعتهم في صدارة المجموعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأرجنتين تسقط أمام كولومبيا في كوبا اميركا 2019 وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأرجنتين تسقط أمام كولومبيا في كوبا اميركا 2019) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأرجنتين تسقط أمام كولومبيا في كوبا اميركا 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).