الإمارات تحارب المغرب بصحافة اليمين الإسباني

2019/06/16 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حذر مركز بحثي مغربي من أن المال الإماراتي يلعب دوراً حاسماً في الحرب الإعلامية التي تقودها الصحافة اليمينية بإسبانيا ضد المغرب، وسجل أن دائرة الخلاف المغربي ـ الإماراتي بلغت مرحلة الصراع حول المذهب «المالكي».جاء ذلك في ورقة بحثية منشورة «للمركز الأطلسي للأبحاث للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني» حملت عنوان «الإعلام اليميني […]

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