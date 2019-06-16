أرقام تتحدث عن خسارة الأرجنتين من كولومبيا في كوبا امريكا

2019/06/16 | 09:15

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بغداد اليوم/ متابعة

انتهى لقاء الأرجنتين وكولومبيا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل بفوز الكولومبيين بهدفين نظيفين، سجلهما كل من روجير مارتينيز وزاباتا في الدقيقتين 70 و85 من عمر المباراة.

المباراة أسفرت عن عدد من الأرقام التاريخية لصالح المنتخب الكولومبي، وفي نفس الوقت أرقام سلبية تخص ليونيل ميسي ورفاقه..

سيرجيو أجويرو أقل لاعب لمس الكرة من المنتخبين في الشوط الأول (6 مرات).

ليونيل ميسي أكثر من خسر الكرة في المباراة (25 مرة).

لأول مرة كولومبيا تفوز على الأرجنتين منذ 2007.

تصويبتان على المرمى طيلة المباراة لكولومبيا أسفرتا عن هدفين.

أول خسارة للأرجنتين في افتتاحية مبارياتها بكوبا أمريكا منذ عام 1979.

أول فوز لكولومبيا على الأرجنتين في كوبا أمريكا منذ عام 1999.

بغداد اليوم _ متابعة

بعد بداية قوية في الميركاتو الصيفي، قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن ريال مدريد سيبدأ "مرحلة التصفية"، التي تهدف إلى تسريح عدد من اللاعبين لإنعاش خزينة الفريق المالية من جديد.

وذكر المصدر أن" إدارة النا

بغداد اليوم- بغداد

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منذ انطلاق الشوط الاول سيطرت نزعة الزوراء الهجومية مع مساع

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