انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيسا لتحالف القوى العراقية

2019/06/16 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد تحالف القوى العراقية مساء اليوم السبت اجتماعا في العاصمة بغداد ضم العشرات من اعضاء مجلس النواب عن المكون السني.

وقال مصدر مطلع، انه تم انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال الاجتماع رئيسا للتحالف.

واضاف المصدر ان الاجتماع الذي ضم أكثر من 40 نائباً في تحالف القوى انتخب النائب فلاح زيدان رئيسا الكتلة النيابية للتحالف في قبة البرلمان.

وتحالف القوى العراقي منشق عن تحالف "المحور الوطني" الذي يضم الكتل السنية ويرأسه الامين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر.

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