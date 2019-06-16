تقرير أمريكي يكشف عدد مستخدمي الانترنت في 2018 حول العالم

2019/06/16 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشف تقرير أمريكي عن عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم في 2018 حيث بلغ 3.8 مليارات شخص، متجاوزا بذلك نصف سكان الكوكب.وذكر “موقع livemint” أن تقرير “Bond Internet Trends”، الصادر عن شركتي “بيركينس كوفيلد” و”بييرس” الأمريكيتيين، أورد أن عدد المستخدمين هذا يُشكل ارتفاعاً بنسبة 6% مقارنة بالعام 2017.وجاء

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