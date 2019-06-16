2019/06/16 | 09:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة العدل عن افتتاح دائرة الكتاب العدل في التاجي , وذلك لرفع مستوى تقديم الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين ، بحضور النائب ليث الدليمي وعدد من وجهاء وشيوخ المنطقة . وقال مدير عام الدائرة الاستاذ حسين الطائي , إن افتتاح هذه الدائرة يأتي ضمن خطة الوزارة بهدف رفع مستوى الاداء المؤسسي وتقليص الجهد والوقت للوصول …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تفتتح دائرة الكتاب العدل في التاجي ) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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