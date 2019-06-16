2019/06/16 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل عن افتتاح دائرة الكتاب العدل في التاجي , وذلك لرفع مستوى تقديم الخدمات ‏العدلية المقدمة للمواطنين ، بحضور النائب ليث الدليمي وعدد من ‏وجهاء وشيوخ المنطقة .‏ وقال مدير عام الدائرة الاستاذ حسين الطائي , إن افتتاح هذه ‏الدائرة يأتي ضمن خطة الوزارة بهدف رفع مستوى الاداء ‏المؤسسي وتقليص الجهد والوقت للوصول …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل تفتتح دائرة الكتاب العدل في التاجي ‏ النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تفتتح دائرة الكتاب العدل في التاجي ‏) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تفتتح دائرة الكتاب العدل في التاجي ‏) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).