2019/06/16 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف إيدين هازارد، بعد إتمام انتقاله رسميًا من تشيلسي إلى ريال مدريد، عن أول ذكرياته مع النادي الملكي، والتي كانت تسديدة زين الدين زيدان المدهشة، ضد باير ليفركوزن، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002.وأعلن هازارد، عن إعجابه بمدرب ريال مدريد، واعترف بأنه كان السبب وراء اهتمامه بكرة القدم.وقال هازارد في تصريحات للقناة الرسمية لريال مدريد “بدأت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هازارد:عشقت كرة القدم بسبب زيدان وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هازارد:عشقت كرة القدم بسبب زيدان) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هازارد:عشقت كرة القدم بسبب زيدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).