2019/06/16 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت شركة “أمازون” الأميركية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية أمس أنها تنوي قريباً البدء بتسليم البضائع بطائرات صغيرة مسيّرة.وكتب المسؤول في المجموعة جيف ويلكه في مدونة الشركة: “عملنا جاهدين لتصميم طائرات مسيّرة كهربائية بالكامل يمكنها قطع مسافة 25 كيلومتراً وتسليم بضائع وأضاف: “نأمل تسليم الطرود بواسطة طائرات مسيّرة صغيرة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة “أمازون” أعلنت نيتها البدء في تسليم البضائع بطائرات صغيرة مسيّرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة “أمازون” أعلنت نيتها البدء في تسليم البضائع بطائرات صغيرة مسيّرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).