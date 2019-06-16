النصر: أمام الحكومة فرصة أخيرة لتنفيذ برنامجها والا سيكون مصيرها الاقالة

2019/06/16 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هدد النائب عن تحالف النصر احسان ثعبان الشبلي، الأحد، بأن أمام الحكومة فرصة أخيرة لتنفيذ برنامجها والا سيكون مصيرها الاقالة، واصفا الحكومة بانها حكومة محاصصة بين الكتل السياسية التي ساهمت بتشكيلها.وقال الشبلي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “كنا نأمل من الحكومة الحالية ان تطبق برنامجها الحكومي كما وعدت به ولكن مع […]

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