الصحة تعلن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التسعيرة الدوائية الموحدة

2019/06/16 | 09:24

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، البدء بالمرحلة الاولى من مشروع التسعيرة الدوائية الموحدة المكون من ثلاث مراحل، مؤكدة أنه سيتم تطبيق المشروع مع بداية العام المقبل والذي يتضمن تحميل الادوية "باركود" يحتوي على اسم العلاج وسعره الموحد.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف البدر في حديث لوكالة الانباء العراقية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "وزارة الصحة اتخذت اجراءات لمكافحة ظاهرة بيع الادوية غير المرخصة في الصيدليات الخاصة والمستشفيات الاهلية، والتي تدخل عن طريق التهريب عبر الحدود"، مشيرا الى أن "الوزارة بدأت بالمرحلة الاولى من مشروع التسعيرة الدوائية الموحدة المكون من ثلاث مراحل".

واضاف ان "الوزارة وبعد الانتهاء من مراحل المشروع ستحمل جميع الادوية والفقرات العلاجية "باركود" يحتوي على اسم العلاج وسعره الموحد في عموم البلاد والجهة التي تم استيراده منها وطريقة دخوله للبلاد، وعبر اي منفذ".





وتابع بدر ان "الاجهزة الرقابية في وزارة الصحة ستحاسب أي صيدلية او مستشفى اهلي يبيع بخلاف السعر الموحد بعقوبات الغلق وسحب اجازاتها"، مؤكدا ان "الاشهر المقبلة من العام الحالي ستشهد الانتهاء من مراحل المشروع وبدء تطبيقه مع بداية العام الجديد".

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