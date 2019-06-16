الناصرية.. تاريخ وحضارة

2019/06/16 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏أطلقتْ تسمية الشجرة الخبيثة على مدينة الناصرية من قبل القائد العسكري البريطاني آنذاك عندما

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