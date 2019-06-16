الازدواجية والعنصرية في النقد الأدبي: مقاربة أولية للنقاش

2019/06/16 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن الإبداع الأدبي، وما يتصل به من نظريات أدبية ونقدية إنما هو في البدء والمنتهى منتج معرفي

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