العمل بتكنولوجيا التعرف على الوجه في العثور على المفقودين في الصين

2019/06/16 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت وزارة الشؤون المدنية في الصين عن استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه في البحث عن الأشخاص المفقودين.وذكرت الوزارة أنه ” في 2018، بدأت منشآت خدمة المشردين في البلاد تستخدم نظام التعرف على الوجه، الذي قام بـ 201198 عملية خلال هذا العام، حيث جرى تحديد 6493 شخصا مفقودا، وتتعاون أيضا مع تطبيق للأخبار المحلية […]

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